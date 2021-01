El lado oscuro del K-Pop: Abusos, explotación y más revelaciones

No es para menos, con la llegada de agrupaciones como BTS, Blackpink y cada vez más y más que han logrado un éxito sin precedentes durante los últimos años. Y no se puede negar que el pop coreano ya es visto como un movimiento en sí mismo, donde hay ejércitos de fanáticos internacionalmente que no dudan en poner en pedestales a sus ídolos gracias a su influencia sobre ellos.