Rob Kardashian nos muestra cómo Dream Kardashian se convirtió en una adorable Mujer Maravilla

El miércoles, 13 de enero, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 33 años, compartió en su cuenta de Instagram una foto de la niña de 4 años sonriendo mientras lleva marcas de pintura facial en la frente que se asemejan al cómic vintage del personaje de DC. Dream también luce sombra de ojos azul y un abrigo rosa peludo.

Junto a la linda foto, Rob escribió, "Mi reina quería ser su súper héroe favorita, la MUJER MARAVILLA, así que aquí está".