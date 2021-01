Gaby Espino confiesa que creyó que se iba a morir cuando se separó de Jencarlos Canela

"Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas".

Mira en el video por qué pensó que se iba a morir y cómo lo superó.