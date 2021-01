Dustin Diamond de Salvado por la Campana podría enfrentar un diagnóstico de cáncer

Diamond interpretó a Samuel "Screech" Powers en las cuatro temporadas de Saved by the Bell, así como en siete temporadas del spin-off, Saved by the Bell: The New Class y dos películas para televisión. Él apareció por última vez en el cortometraje, Catching Up, lanzado en febrero de 2020.

Sin embargo, el actor fue el único miembro principal del reparto original que no repitió su papel para el reciente reboot de NBC, que debutó en Peacock en noviembre de 2020. La ausencia de Screech se explicó en el programa durante el octavo episodio cuando AC Slater (Mario López) bromeó diciendo, "Screech tiene mucha suerte de que él y Kevin puedan vivir en la Estación Espacial Internacional, así que no tiene que lidiar con todo esto".