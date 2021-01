Regé-Jean Page de Bridgerton responde el rumor de que será el próximo James Bond

La estrella habló con Jimmy Fallon en The Tonight Show sobre los rumores de que está en la carrera para interpretar a James Bond cuando Daniel Craig se retira del papel luego de la próxima película No Time to Die.

Actualmente, el sitio de apuestas Ladbrokes ofrece probabilidades de 5/1 de que Page podría convertirse en el próximo 007.

Mira en el video lo que dijo acerca de poner el elegante legendario traje.