Todo lo que debes saber sobre la segunda temporada de Belleza XL

Instagram/@Nahuane_d

Este 2021 llega una nueva integrante al equipo: la modelo internacional Nahuane Drumond.

Nahuane viene de San Miguel Paulista, al extremo este de São Paulo. Su vida cambió tras ser descubierta, mientras posaba en bra, dentro de una tienda en un barrio popular paulistano.

"Cuando me llegó la invitación a participar en el show, pensé 'Wow, si me invitan a trabajar en el programa es porque soy grande', así que me sentí muy feliz y conmovida. Abracé la oportunidad con todas mis fuerzas. Nunca ante había trabajado en tele y me encantó", explicó la modelo.