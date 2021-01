Zayn Malik hace su regreso a la música con Vibez ¡Escúchalo aquí!

"¡Vibez ya fue estrenada!", escribió Malik en su publicación. "Nobody is Listening - ¡15 de enero!"

Zayn dio un adelanto del tema en su Instagram Story. El 7 de enero, publicó un clip corto de un teatro vacío con las palabras "MAÑANA" escritas sobre la cortina.

El artista saltó a la fama inicialmente con la exitosa boy band One Direction, pero en marzo de 2015, el cantante de Pillowtalk decidió dejar la agrupación, citando problemas de salud mental. Desde entonces, se centra en encontrar su propio sonido y voz en el mundo de la música.

"Desde el primer año, realmente, nunca quise estar allí en la banda", le admitió Zayn a Zane Lowe en Beats 1 de Apple Music en 2016. "Lo intenté porque estaba allí en ese momento y luego cuando me di cuenta de la dirección en la que íbamos con la música, instantáneamente me di cuenta de que no era para mí porque me di cuenta de que no podía aportar nada, no podía dar mi opinión sobre esto o aquello porque no encajaba en lo que éramos como banda o lo que representábamos".