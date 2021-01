Shia LaBeouf y Margaret Qualley terminan luego de que FKA twigs lo acusara de agresión de sexual

People, que informó por primera vez de la ruptura, también citó a una fuente que dijo que los dos terminaron el sábado 2 de enero y agregó que ellos "Están en diferentes lugares de sus vidas". Shia y Margaret fueron fotografiadas juntos por última vez el lunes 4 de enero en el área de Los Ángeles.

El actor y la actriz, hija de la veterana Andie MacDowell, provocaron rumores de romance cuando interpretaron a una pareja en el video musical de Love Me Like You Hate Me, de Rainey Qualley, también conocida como Rainsford. En diciembre, los actores fueron fotografiados besándose en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y más tarde una fuente le dijo a E! News que Margaret vivía con Shia en su casa.