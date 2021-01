Los indicios del regreso de Ester Expósito a Élite

Hace meses, Ester Expósito se despidió de su personaje Carla en Élite. Sin embargo, puede que no haya sido para siempre.

La actriz de 20 años dijo al portal Sensacine: "Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto".