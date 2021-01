Los fans están convencidos de que The Weeknd buscó a una doble de Selena Gomez para su nuevo video

Rachel Luna/WireImage/Selena Gomez/Instagram/Florence

La mayoría de estas teorías de los fanáticos no están completamente fuera de lugar, ya que el año pasado, tanto The Weeknd como Selena hicieron suponer que su música era un descarado tributo a su romance pasado.

En julio de 2020, el cantante de Blinding Lights lanzó un video musical para Snowchild, en el que le rindió homenaje a sus muchas personalidades a lo largo de los años. Curiosamente, lanzó el video musical el mismo día en que Selena cumplió 28 años. ¿Provocando más especulaciones? Los primeros 20 segundos presentaron globos, además, había casas y escaleras que se parecían a algunas propiedades en las que fundadora de Rare Beauty tuvo sesiones de fotos anteriores.

Como si eso no fuera suficiente, algunos fanáticos notaron que Snowchild estaba originalmente incluida en la lista de reproducción de Spotify "Cooking Together" de Selena en abril. Ese mismo mes, la magnate de la belleza lanzó Souvenir en la versión de lujo de su álbum Rare. Los fanáticos especularon que la mayoría de las letras eran un guiño a su relación de 2017 con The Weekend.