¿Por qué Kim Kardashian no ha solicitado de manera oficial el divorcio a Kanye West?

Instagram / Kim Kardashian

Durante el resto de 2020, quedó cada vez más claro que Kimye había llegado a un punto muerto en su relación.

"Ella está haciendo lo suyo y él también", compartió una fuente con E! News en diciembre. "Ella no lo está controlando, ni se preocupa demasiado. Lo deja fluir y ser quien es. Es lo que es".

El año pasado, Kim y Kanye celebraron su quinto aniversario de bodas renovando sus votos en privado.

La fundadora de SKIMS habló sobre la ceremonia en Keeping Up With the Kardashians. "Tú eres mi esposo", le recitó a su hijo Psalm mientras practicaba sus votos. "Eres mi mejor amigo. Mi mayor creyente y mi único amor verdadero".

Kim, de 40 años, y Kanye, de 43, llevaron su amistad de años al siguiente nivel poco después de que su polémico matrimonio de 72 días con Kris Humphries se derrumbara en 2011. Un año y medio después, Kim y Kanye se estaban preparando para dar la bienvenida a su primer hijo juntos, North, que nació en junio de 2013.