Harry Styles y Olivia Wilde parecen confirmar su romance con estas fotos

De seguro no esperabas que el 2021 iniciara con este titular… ¿verdad?

Harry Styles y Olivia Wilde parecieron confirmar su nuevo romance después de dejarse ver celebrando la boda de un amigo.

Como se ve en las fotos obtenidas por Page Six, el ex cantante de One Direction y actriz de Hollywood se tomaron de la mano mientras asistían a la ceremonia de Jeff Azoff, quien se desempeña como mánager de Harry, y Glenne Christiaansen.