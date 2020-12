¡¿Sarah Kohan y El Chicharito Hernández se separaron?!

Además de esta publicación, los fans notaron que Sarah y El Chicharito pasaron la Navidad separados. La modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías a lado de sus hijos, el pequeño Noah y Nala, quien nació hace apenas en octubre pasado.

"Merry Christmas from me and my little family... wishing you have health, happiness, love and gratitude in all of your homes... so much love from us" (Feliz Navidad de parte mía y de mi pequeña familia... Deseo que tengan salud, felicidad, amor y gratitud en sus hogares... Les mandamos mucho amor), escribió a lado de sus hijos.