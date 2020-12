Anwar Hadid aclara su controversial opinión sobre la vacuna del Coronavirus

El modelo explicó sus pensamientos con respecto a la vacuna contra el coronavirus.

La semana pasada, Anwar Hadid (21) fue noticia cuando reveló en sus Instagram Stories que "absolutamente no" se pondría la vacuna contra el COVID-19.

"O no me contagio o me contagio y, con el favor de Dios, sanaré y obtendré los anticuerpos en lugar de hacer ese proceso no natural", explicó. "Nuestros cuerpos están hechos por el creador para hacer mucho más de lo que pensamos".