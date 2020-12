Eiza González reconoce lo mucho que le afectaron las críticas a su apariencia cuando empezó su carrera

"... No somos farándula, somos personas y tenemos traumas. Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona", dijo.

