Escucha el debut de Archie Harrison en el podcast de Meghan Markle y el príncipe Harry

Luego, la pareja presentó la canción This Little Light of Mine, que sonó al final de sus nupcias mientras bajaban las escaleras de la iglesia. "Era la música que queríamos poner cuando comenzamos nuestras vidas juntos", explicó Meghan. "Porque, como todos sabemos, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso".

Harry agregó que el mensaje de la canción es uno al que ellos le tienen "mucho cariño". Como señaló, "se trata de utilizar el poder que cada uno tiene dentro de nosotros para hacer de este mundo un lugar mejor".