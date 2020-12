La épica reacción de Karol Sevilla a sus mejores momentos en La Rosa de Guadalupe

Para muchos seguidores de Karol, su gran momento llegó con Soy Luna, donde dio vida a Luna Valente. Y si bien disfrutó mucho este proyecto, también ha reconocido que no siempre fue así.

"Tuve mucho ese problema, porque claro, éramos todos jóvenes y también un poco de diversión hace bien, peor para mí no está bien (…) Así es como a mí me educaron en Televisa y mis papás, ¿sabes? Muchas veces sí hubo problemas de yo decir 'hey, hey, estamos trabajando, basta'", dijo durante una transmisión en vivo, reconociendo que esta es la razón por la cual no se lleva con sus ex compañeros.