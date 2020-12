Jessie J revela que quedó sorda y con dificultad para caminar por una delicada enfermedad

Jessie J detalló su experiencia con la enfermedad de Meniere, un trastorno del oído interno que puede causar vértigo y pérdida auditiva.

"Me desperté y sentí que estaba completamente sorda de mi oído derecho, no podía caminar en línea recta", dijo en Instagram Live, según el Daily Mail. "Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, mucha gente se ha acercado a mí y me ha dado buenos consejos, así que me he quedado callada".