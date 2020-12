Mamá de Eiza González afirma no saber nada sobre la nueva relación de su hija

Glenda Reyna no aceptó ni negó que la actriz mexicana estuviera saliendo con Dusty Lachowicz.

En medio de las fotografías de Eiza y el modelo de 27 años, tomados de la mano, los fans se preguntan ¿qué tan conocida es la relación para la familia de la actriz? Su madre, la ex modelo y empresaria Glenda Reyna respondió así a los cuestionamientos de la prensa mexicana sobre la vida amorosa de la actriz.

"Yo no opino de nadie, yo no me voy a quedar con ellos... Cuando esto suceda créanme que se los voy a contar, y voy a estar muy feliz de que sea algo serio y ordenado", compartió el periodista Eden Dorantes.