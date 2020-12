10 veces que Brad Pitt demostró que sigue siendo absurdamente guapo y sexy, incluso en sus 50s

Recolectando los mejores elogios en la industria durante más de 20 años, este atractivo líder resume la frase común de envejecer con gracia, y continúa alcanzando nuevos niveles de éxito y apariencia atractiva cada año.

Incluso solo en 2019, Brad logró producir una de las mejores actuaciones de su carrera en Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino como actor secundario junto a Leonardo DiCaprio. La película ganó dos premios de la Academia, tres Globos de Oro, tres Critics 'Choice Awards y la lista de trofeos continúa.