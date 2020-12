El regreso de Dylan Sprouse a la TV viene acompañado con la palabra “sexo”

Dylan Sprouse está listo para su nuevo brillo televisivo.

Según Variety, el ex actor de Disney Channel firmó oficialmente para protagonizar la próxima comedia de HBO Max de Mindy Kaling, The Sex Lives of College Girls, su primer gran show de televisión desde que protagonizó The Suite Life of Zach and Cody con su hermano gemelo Cole Sprouse, quien actúa en Riverdale. Dylan se une a las actrices previamente anunciadas Pauline Chalamet (sí, la hermana de Timothée), Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott.