Travis Scott se burla de las destrezas fotográficas de Kylie Jenner

Esa mamá, por supuesto, no es otra más que su ex Kylie Jenner, quien dio a luz a Stormi en febrero de 2018. Si bien actualmente no está claro cómo Travis y Kylie celebrarán las fiestas con su pequeña en medio de la pandemia de coronavirus, Khloé Kardashian confirmó recientemente que la fiesta anual de Nochebuena de la familia ha sido cancelada este año.