La relación de Sofia Richie y Matthew Morton se enfrió después de dos meses

La ex de Lord Disick volvió a la soltería.

Aunque Sofia Richie estuvo vinculada con Matthew Morton el 4 de noviembre, una fuente le dijo en exclusiva a E! News que la modelo está soltera y lista para divertirse. Según el informante, las cosas entre Sofia y Matthew "se enfriaron" desde que fueron vistos besándose por última vez durante una cena en Matsuhisa.

"No estaban saliendo en serio y solo se veían casualmente, pero la relación definitivamente se ha enfriado", compartió la fuente. "No pasó nada en particular, simplemente ambos no están preparados para algo serio".