La estilista de One Direction hizo algunas revelaciones íntimas sobre la vida romántica de la agrupación

La peluquera convertida en influencer le dijo a las presentadoras que ya que estuvo de gira con los chicos desde el principio, rápidamente aprendió que no estaba bien mezclar negocios con placer. "No puedes dormir con ellos. Es muy importante mantener tu trabajo", explicó. "Algunas personas venían, como asistentes y esas cosas, y pensaban que es amor, pero no lo es, y es la forma más rápida de perder tu trabajo".

Ella añadió que en parte se debía a que los miembros de la banda tenían novias y, como ella dijo, cuando las novias se acercaban, los chicos "no te querían en la habitación".