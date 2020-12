Kylie Jenner lidera la lista de las celebridades mejor pagadas de 2020

Forbes acaba de coronar a la estrella de Keeping Up With the Kardashians y magnate de los cosméticos como la celebridad mejor pagada de 2020. A pesar de la polémica historia de Kylie con la publicación, los expertos financieros de Forbes calcularon que ella se llevó a casa 590 millones de dólares este año, después de vender una participación mayoritaria en su marca de belleza a Coty Inc.

Casualmente, el cuñado de la joven de 23 años, Kanye West, quedó en el segundo lugar al ganar 170 millones de dólares. El rapero y aspirante a político tiene que agradecer su asociación con Adidas por su gran paga.