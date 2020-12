Mira la nueva foto de la hija de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger

"2020 ha sido un año loco, no es lo que ninguno de nosotros esperaba, ha estado lleno de muchos tiempos desafiantes y giros y vueltas impredecibles", continuó. "También ha sido un año de inmensa alegría para las que hemos dado la bienvenida a la vida en el mundo. Estar embarazada en una pandemia y tener un bebé también, no era como esperaba mi embarazo y convertirme en madre, pero no pude estar más emocionada y agradecida de tener a mi pequeña Lyla Maria en mi vida y poder ser su mamá".