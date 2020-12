Blac Chyna tiene un nuevo reality y promete ser muy dramático

En un nuevo avance, ella revela lo que podemos esperar. "Puede que me llames Blac Chyna, pero mi nombre real es Angela Renée White", dice. "Conoces a Chyna por los chismes, los blogs, las redes sociales, pero no conoces a la chica que ha luchado para convertirse en una de las influencers más hot de la cultura pop actual. Esta es mi vida sin guión, sin filtros, sin editar. Crees que me conoces, pero no es así".