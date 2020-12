Montserrat Oliver explica por qué decidió no convertirse en madre

"Yo sí planeé alguna vez. Dije:'¿Para qué ese ego de que las mujeres todas quieren parir y tener a sus propios hijos?, que a veces no te salen exactamente como los pides, ¿por qué no mejor darle a alguien que no lo tiene?'", explicó.

Y aunque eso de "darle a alguien que no lo tiene", que bien puede ser adoptar, también pasó por su mente, tuviera o no pareja, el paso del tiempo le dice que ya no es una "jovencita", y es que la crianza de un hijo no es una tarea sencilla.

