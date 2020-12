Natalie Portman revela lo que le generó "ser sexualizada" cuando era niña

Portman, quien comenzó a actuar a los 12 años, habló sobre su papel en la película Beautiful Girls de 1996, en la que su personaje de 13 años Marty desarrolla una relación con un hombre interpretado por Timothy Hutton. Ella le dijo a Shepard que tenía claro que estaba siendo retratada como una "figura de Lolita", refiriéndose a la clásica novela de Vladimir Nabokov de 1955 sobre una niña que se involucra en una relación sexual con un hombre mucho mayor.

"Ser sexualizada cuando era niña, creo, me quitó mi propia sexualidad porque me dio miedo, y me hizo pensar que la forma en que podía estar segura era decir, 'Soy conservadora' y ‘Es en serio y debes respetarme', 'Soy inteligente' y 'No me mires de esa manera'", dijo la estrella de Thor.