La impresionante decoración navideña de Kylie Jenner incluye osos polares de tamaño real

¡La casa de Kylie Jenner es un paraíso invernal!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians hizo alarde de sus impresionantes decoraciones navideñas de 2020 en una serie de videos publicados en sus historias de Instagram. Durante el tour del lunes 7 de diciembre, la magnate del maquillaje destacó varias áreas de su mansión después de que el director artístico y amigo de la familia Jeff Leatham adornara su casa con decoración navideña.

El enorme árbol de Navidad de Kylie está cubierto de nieve y decorado con luces blancas simples y adornos de tonos neutros en colores blanco, tostado y beige. Sobre el manto de su chimenea hay una guirnalda navideña verde y más luces blancas con dos medias blancas colgando para ella y su hija Stormi Webster.