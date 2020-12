George Clooney quiere su propio reality en E! para remplazar a Keeping Up With The Kardashians

En respuesta, Morgan dijo lo que cada empleado de E! pensaría: "Escucha, lo tomaremos en cualquier segundo. En cualquier momento que quieras darnos eso, está hecho".

¿Una mirada al interior de la vida de George con su esposa Amal Clooney y sus gemelos de 3 años, Alexander y Ella? Nunca nos hemos apuntado a una idea para un show tan rápido

Este pitch no podría ser más oportuno ya que Keeping Up With the Kardashians finalizará después de la temporada 20 en 2021.