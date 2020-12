Miley Cyrus quedó completamente impresionada al descubrir cuántos tatuajes tiene

¿Te atreves a adivinar?

Miley Cyrus puede tener una forma de saber cuándo algo está bien, pero no necesariamente tiene una forma de saber cuántos tatuajes se ha hecho.

La estrella del pop apareció en Jimmy Kimmel Live este lunes 7 de diciembre, donde jugó un juego de preguntas sobre sí misma contra un súper fan llamado Paul.

Una de las preguntas del presentador Jimmy Kimmel fue, "¿Cuántos tatuajes tiene Miley actualmente?"

Paul hizo todo lo posible y respondió 27. Cuando Jimmy anunció que esto era demasiado bajo, fue el turno del cantante de See You Again para intentarlo.