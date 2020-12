Pablo Alborán nos confiesa por qué creyó que su nuevo disco no sería escuchado

El malagueño declara Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum. "Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo".

El disco contiene 11 canciones, más una versión acústica de Si hubieras querido, y entre varias canciones Pablo añade fragmentos sonoros que hacen que las canciones conecten entre ellas. Repite con Julio Reyes como productor, de sobrado prestigio en todo América (productor entre otros de Alejandro Sanz, Marc Anthony o Ricky Martin) y en esta ocasión Pablo Alborán coproduce varias canciones, y cuenta en dos de ellas con Federico Vindver (coproductor de últimos trabajos de Coldplay o Nathy Peluso).