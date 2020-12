Y así, John Mayer demuestra que vinculado con su ex Jennifer Aniston

"Pero me siento muy protectora con él y con nosotros. Créanme, nunca volverán a ver que eso le suceda a ese hombre", agregó Aniston. "Y eso no quita el hecho de que es un tipo maravilloso. Nos preocupamos el uno por el otro. Es gracioso cuando llegas a un punto en una relación y ambos se dan cuenta de que tal vez necesitemos hacer algo más, pero aún así realmente, realmente nos amamos. Es doloroso. No hubo intenciones maliciosas. Me preocupo profunda, profundamente por él, hablamos, nos adoramos. Y ahí es donde están las cosas".