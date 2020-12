Sofía Castro reveló que fue víctima de violencia por parte de una ex pareja

"... Pensé mucho en contar esta historia porque sufrí muchísimo, viví muchas cosas muy feas", narró.

"Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta y no poderte amarte a ti mismo... Para mis papás fue muy difícil, que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada", puntualizó.