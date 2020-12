Gigi Hadid reflexiona sobre la seriedad de la maternidad, luego de regresar a trabajar como modelo

Por esta razón, la familia de tres ha estado viviendo en la casa de campo de Pensilvania de Yolanda Hadid, donde según la fuente "Se sienten tranquilos al quedarse allí por ahora".

Y la ex estrella de Real Housewives of Beverly Hills está más que feliz de complacerlos. En octubre, la modelo holandesa compartió una foto de su nieta, escribiendo, "Mi corazón se está gastando con tanto amor y alegría por esta pequeña niña que es un ángel que nos enviaron desde arriba... Gracias mamá y papá por convertirme en Oma, me encanta cada minuto".