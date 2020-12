Las explosivas declaraciones de Miley Cyrus: Sexo por FaceTime, sobriedad y Liam Hemsworth

Por ejemplo, hablando de su separación, Cyrus dijo que el alcohol no fue el culpable del fin de su matrimonio con el actor australiano. La pareja, que estuvo junta durante una década, se casó en 2018 y anunció su separación en 2019, lo que los llevó a solicitar y finalizar su divorcio más tarde ese año. Mientras estaban comprometidos, su casa en Malibú se quemó en los incendios forestales de California. Cyrus dijo que ella "perdió todo".

"Soy una persona intensa y no quiero sentarme con eso y no quiero ir, ya sabes, '¿Qué podría tener un propósito en esto?' Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo", dijo. "Y realmente lo amo y lo amaba mucho, mucho, mucho y todavía lo amo, siempre lo haré".