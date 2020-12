Rebel Wilson explica por qué congeló sus óvulos antes de su épica transformación física

Rebel, quien notó que no es "perfecta" en su disciplina, dijo que está más enfocada en el "equilibrio" este año.

"La c*go todo el tiempo", admitió. "Y es difícil porque... probablemente he tenido sobrepeso desde que tenía 20 años y luego este año cumplí 40. Entonces, probablemente sean 20 años. Estuve en mi momento más delgado cuando tuve malaria y casi muero. Y luego, cuando salí del hospital, todos pensaron, '¡Guau! ¿Qué hiciste?' Y yo dije, 'Sí, casi muero'".

"Pero probablemente no he tenido el peso que tengo ahora desde la secundaria", agregó. "Lo cual ha sido interesante, pero durante 20 años he sido una persona más grande y curvilínea y todo eso. Entonces, ha sido un viaje completo, pero lo que estaba diciendo es que no soy perfecta".

Rebel también señaló que ella no es una profesional médica y que esto proviene del "espíritu de compartir".