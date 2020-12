Recordamos las explosivas revelaciones de la Princesa Diana de su entrevista con la BBC en 1995

Y no, dijo la Princesa, no estaba llorando por lo que Carlos o su familia la hicieron pasar.

"No me siento aquí con resentimiento. Me siento aquí con tristeza porque nuestro matrimonio no funciono. Me siento aquí con esperanza porque hay un futuro por delante, un futuro para mi esposo, un futuro para mí y un futuro para la monarquía".