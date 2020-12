La burla de Litzy que hizo que Belinda la bloqueara y sus fans la atacaran

Recordó: "Bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, o sea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho como se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo: 'ay mis belifans me defienden', la neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. No soy atacadora de las artistas".

Litzy bromeó diciendo que no era su culpa que Beli y Carmen fueran al mismo cirujano