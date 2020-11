Cardi B se disculpa por organizar una fiesta para más de 30 personas en época de pandemia

La rapera volvió a ser señalada por sus celebraciones en plena pandemia de Coronavirus.

Cardi B respondió a las críticas que generó su gran reunión de Acción de Gracias.

Durante el fin de semana, la ganadora del Grammy recibió muchos señalamientos después de organizar una celebración familiar de 37 personas. Como muchos sabrán, los CDC no aconsejaron las grandes reuniones navideñas este año debido a la pandemia de COVID-19, razón por la cual la reunión de Cardi molestó a muchos. "12 niños y 25 adultos durante las fiestas", tuiteó ella el 29 de noviembre. "¡¡Estuvo genial!!"

Después de recibir críticas por su reunión, el artista de WAP regresó a Twitter para disculparse. "Lo siento, fue mi error. No estaba tratando de hacer que nadie se sintiera mal", dijo. "Acabo de tener a mi familia en mi casa por primera vez y me sentí tan bien y me animó".

"Gasté mucho dinero en todas las pruebas, pero me pareció que valía la pena", señaló Cardi. "No estaba tratando de ofender, en primer lugar".

La joven de 28 años también respondió a un usuario de las redes sociales que dijo que era "algo bueno" que se hiciera la prueba. "Yo especialmente y todos los que trabajan a mi alrededor nos hacemos pruebas literalmente 4 veces por semana", compartió. "Estoy en medio del trabajo y cada vez que marcamos la entrada, ¡DEBEMOS HACERNOS UNA PRUEBA!"