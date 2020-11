Chrissy Teigen se sincera sobre cómo han sido los días después de la pérdida de su bebé

La modelo y autora continúa hablando sobre estos tiempos tan difíciles.

Chrissy Teigen está reflexionando sobre lo que ella describe como dos meses "brutales, agotadores, tristes", después de la pérdida de su hijo, Jack.

El día después de Acción de Gracias, la autora del libro de cocina Cravings acudió a Instagram para informar a sus seguidores sobre su salud física y mental. Ella escribió, "Cuando sea vieja y canosa, recordaré los últimos dos meses como brutales, agotadoras, tristes, desafiantes físicamente, mentalmente dolorosos. Pero me niego a no encontrar humor en las pruebas molestas de ropa y los atuendos".

"Ya veo las hojas como naranja en lugar de grises, me di cuenta de que el cielo es de hecho azul y no negro y los bocinazos en mis forzados paseos matutinos solo me ponen de rodillas la mitad del tiempo", continuó. "Puedo subir las escaleras solo deteniéndome una o dos veces en lugar de cada una, y puedo salir de la bañera yo sola, siempre y cuando tenga la promesa de que John me secará".

Ella concluyó, "de todos modos, el punto es, ca**jo, creo que está sucediendo".