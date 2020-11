Mira por qué los fans de Miley Cyrus creen que estas nuevas canciones son sobre Liam Hemsworth

Cyrus también parece hacer referencia a su matrimonio con Hemsworth en su canción Angels Like You, cantando, "Flores en la mano, esperándome / Cada palabra de la poesía / No me llamará por mi nombre, solo 'bebé' / Cuanto más das, menos necesito / Todos dicen que me veo feliz / Cuando se siente bien".

"Sé que eres malo para mí / Voy a desear que nunca nos hubiéramos conocido el día que me vaya", continúa. "Te puse de rodillas / Porque dicen que la miseria ama la compañía / No es tu culpa que lo arruine todo / Y no es tu culpa que no puedo ser lo que necesitas / Cariño, ángeles como tú no pueden volar aquí conmigo."