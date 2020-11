Kendall Jenner ofrece un sabio consejo para aquellos que luchan con su salud mental

Incluso la famosa supermodelo tiene días buenos y malos.

A medida que la temporada navideña comienza con el Día de Acción de Gracias, muchos pueden sentir una variedad de emociones. Y resulta que Kendall Jenner puede identificarse con esto.

El jueves 26 de noviembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se dirigió a Twitter con algunas palabras de sabiduría que aprendió de la experiencia.

"En este último año me resultó difícil mantener el ánimo en alto a veces y he luchado un poco con mi mente", escribió a sus 30 millones de seguidores. "¡Lo que me ayuda a superarlo es la gratitud! ¡Agradece hoy lo que tienes! Enviando amor".

Kendall recibió de inmediato el apoyo de sus fans y seguidores. Ella respondió a un escrito, "¡Estoy agradecida de tenerte!" Y le agregó a otro usuario, "Tu apoyo significa el mundo".

Entonces, ¿cómo están Kendall y el resto del clan Kardashian-Jenner celebrando las fiestas?