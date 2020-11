Christian Chávez podría quedar fuera del reencuentro de RBD por conflicto legal

La acusación por agresión la dio a conocer en mayo el holandés en declaraciones a TV Notas: "Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila".

Christian inicialmente lo negó, más tarde dijo que la verdad se aclararía ante la justicia y destacó: "Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio".