The Weeknd lanza otra contundente respuesta contra los Grammys y Bella Hadid lo apoya

The Weeknd se asegura de tener la última palabra.

Un día después de que se revelaran las nominaciones a los Grammy 2021, muchos fanáticos siguen sorprendidos de que la cantante no haya recibido ninguna nominación. Después de todo, su canción Blinding Lights es una de las canciones más exitosas de todo el año.

El 25 de noviembre, The Weeknd se dirigió a Twitter con un mensaje para La Academia de Grabación. "¿Planificar colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado?", preguntó en línea. "En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!"

El mensaje llega horas después de que el presidente interino y director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr., emitiera un comunicado en el que felicitaba a los nominados, además de reconocer que este año se registró un número récord de presentaciones.

"Entendemos que The Weeknd está decepcionado por no haber sido nominado", dijo Harvey. "Me sorprendió y puedo empatizar con lo que está sintiendo. Su música este año fue excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de la admiración de todos".