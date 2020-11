Enamórate del nuevo momento madre-hija de Gigi Hadid y su bebita

"Estoy abrumada con las muchas cosas hermosas con las que la gente que amo ya ha mimado a esta pequeña, y probablemente las compartiré lentamente", compartió anteriormente en Instagram. "Si no he publicado algo, no es por falta de gratitud. ¡¡¡Solo soy una nueva mamá tratando de arreglarlo todo mientras ella toma la siesta!!!"