Kristen Stewart explica por qué se siente “protectora” de la princesa Diana

Hasta la fecha de lanzamiento de la película en 2021, los fanáticos pueden obtener su dosis real viendo The Crown. En esta temporada de la serie de Netflix, Emma Corrin asume el papel de la princesa Diana. Y al igual que Stewart, la actriz de 24 años sabía que interpretarla no sería tarea fácil.

"Inicialmente estaba muy atemorizada, escuché mucho el ruido, escuché todas las voces y rápidamente me frustré y me asusté mucho y pensé, 'Esto no me está dando nada con qué trabajar'", le dijo Corrin a E! News a principios de este mes. "Entonces, tuve que ponerme anteojeras y hacer lo mío".