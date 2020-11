Cardi B estalla contra Wiz Khalifa por querer enfrentarla nuevamente con Nicki Minaj

El drama de los Grammys ha dado para todo…

Recién salida de su histórica victoria en los American Music Awards, Cardi B no permitirá que nadie la derribe.

La rapera de WAP evitó una potencial disputa cuando Wiz Khalifa pareció comenzar una discusión entre Cardi y Nicki Minaj.

Todo comenzó después de que se anunciaran las nominaciones a los Grammys 2021 el martes 24 de noviembre. Los fanáticos recurrieron a Twitter para reflexionar sobre algunos de los mayores desaires del año y en la historia de los Grammys.

Nicki recordó cómo perdió el trofeo de Mejor Artista Nuevo ante Bon Iver en los Grammy Awards 2012. La nueva mamá dijo, "Nunca olviden que los Grammy no me otorgaron mi premio al mejor artista nuevo cuando tenía 7 canciones simultáneamente en las listas de Billboard y una primera semana más grande que cualquier rapera de la última década; pasó a inspirar a una generación", escribió ella. "Se lo dieron al hombre blanco Bon Iver".

Wiz intervino para decir que sabe "cómo se siente" ser pasado por alto por la Academia de Grabación. Un fan respondió en Twitter, "Que Cardi haya ganando un Grammy cuando Nicki Minaj no es la mayor prueba de que no saben nada de música". Wiz intervino agregando, "La mayoría de los artistas que se hicieron a sí mismos tienen este problema", mensaje que los usuarios de Twitter interpretaron como que Cardi B no se hizo a sí misma.