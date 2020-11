Mira por qué Justin Bieber se siente raro con sus nominaciones a los Grammys 2021

El Biebs no está muy cómodo con una de sus nominaciones.

Este martes 24 de noviembre se anunció que Justin Bieber fue nominado en cuatro categorías en los Grammy Awards 2021: Mejor interpretación de dúo o grupo pop por su canción Intentions con Quavo de Migos, Mejor interpretación de pop en solitario por Yummy y Mejor actuación country de dúo o grupo por su colaboración con Dan + Shay en 10,000 Hours.

El quinto álbum de estudio del artista de 26 años, Changes, también fue nominado como Mejor Álbum Vocal Pop. Pero solo unas horas después de que se anunciaran las nominaciones, la estrella se dirigió a Instagram para compartir sus pensamientos sobre la inclusión de Changes en la categoría Pop.

"Para los Grammys, me siento halagado de ser reconocido y apreciado por mi arte", comenzó su publicación, "Soy muy meticuloso e intencional con mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B. Changes fue y es un Álbum de R&B. No está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo cual es muy extraño para mí".